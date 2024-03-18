Романов Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1975

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.2005

Сын: Романов Антон Владимирович

Мать ребёнка: Романова Светлана Владимировна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.05.2010

Дочь: Романова Елизавета Владимировна

Мать ребёнка: Романова Светлана Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Светлана Владимировна

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