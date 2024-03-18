Романов Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.06.2005
Сын: Романов Антон Владимирович
Мать ребёнка: Романова Светлана Владимировна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.05.2010
Дочь: Романова Елизавета Владимировна
Мать ребёнка: Романова Светлана Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно