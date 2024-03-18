Романова (Кулинич) Светлана Владимировна
Место рождения
Дата рождения17.12.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1979
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.2005
Сын: Романов Антон Владимирович
Отец ребёнка: Романов Владимир Александрович
Бракосочетание
23.01.2010
Муж: не указан
Рождение ребёнка
03.05.2010
Дочь: Романова Елизавета Владимировна
Отец ребёнка: Романов Владимир Александрович
Развод
?.03.2016
Муж: не указан