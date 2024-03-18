Романова (Кулинич) Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Кулинич) Светлана Владимировна

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Место рождения

Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

17.12.1979

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1979

Отец: Кулинич Владимир Иннокентьевич

Мать: Кулинич (Рязанова) Мария Георгиевна

Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
28.06.2005

Сын: Романов Антон Владимирович

Отец ребёнка: Романов Владимир Александрович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
23.01.2010

Муж: не указан

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.05.2010

Дочь: Романова Елизавета Владимировна

Отец ребёнка: Романов Владимир Александрович

Развод
?.03.2016

Муж: не указан

Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область

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