Хрущева (Мещерякова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрущева (Мещерякова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

1862 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мещеряков Иван Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хрущева) Анна Антипова

Отец ребёнка: Хрущев Антип Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрущев Антип Владимирович

Рождение ребёнка
12.06.1862

Сын: Хрущев Петр Антипов

Отец ребёнка: Хрущев Антип Владимирович

Рождение ребёнка
25.02.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хрущев Антип Владимирович

Смерть
Неизвестно

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