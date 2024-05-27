Хрущев Антип Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1837
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хрущева) Анна Антипова
Мать ребёнка: Хрущева (Мещерякова) Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1862
Сын: Хрущев Петр Антипов
Мать ребёнка: Хрущева (Мещерякова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
25.02.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хрущева (Мещерякова) Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно