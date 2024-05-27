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Хрущев Антип Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1837

Отец: Хрущев Владимир Космин

Мать: (Хрущева) Февронья Лаврентьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хрущева) Анна Антипова

Мать ребёнка: Хрущева (Мещерякова) Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрущева (Мещерякова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
12.06.1862

Сын: Хрущев Петр Антипов

Мать ребёнка: Хрущева (Мещерякова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
25.02.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хрущева (Мещерякова) Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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