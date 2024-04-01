Чекунов Гаврила Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Козмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекунов Гаврила Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Козмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Чекунов Козма Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Потапов

Мать: Чекунова (Поздышеаа) Татьяна Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекунова (Баталова) Февронья Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: (Чекунова) Настасья Гаврилова

Мать ребёнка: Чекунова (Баталова) Февронья Григорьева

Рождение ребёнка
21.07.1771

Сын: Чекунов Семен

Мать ребёнка: Чекунова (Баталова) Февронья Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Чекунов Никифор Гаврилов

Мать ребёнка: Чекунова (Баталова) Февронья Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: (Чекунова) Параскева Гаврилова

Мать ребёнка: Чекунова (Баталова) Февронья Григорьева

Смерть
Неизвестно

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