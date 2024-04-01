Чекунов Гаврила Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Козмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: (Чекунова) Настасья Гаврилова
Мать ребёнка: Чекунова (Баталова) Февронья Григорьева
Рождение ребёнка
21.07.1771
Сын: Чекунов Семен
Мать ребёнка: Чекунова (Баталова) Февронья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1777
Мать ребёнка: Чекунова (Баталова) Февронья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: (Чекунова) Параскева Гаврилова
Мать ребёнка: Чекунова (Баталова) Февронья Григорьева
Смерть
Неизвестно