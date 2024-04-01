Чекунов Козма Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Потапов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1702
Дата смерти03.01.1786
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1730
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Чекунов Иван Козмин
Мать ребёнка: Чекунова (Поздышеаа) Татьяна Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1747
Мать ребёнка: Чекунова (Поздышеаа) Татьяна Никифорова
Смерть
03.01.1786