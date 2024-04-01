Чекунов Козма Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Потапов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧекунов Козма Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Потапов

Чекунов Козма Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Потапов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

03.01.1786

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекунова (Поздышеаа) Татьяна Никифорова

Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Чекунов Гаврила Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Козмин

Мать ребёнка: Чекунова (Поздышеаа) Татьяна Никифорова

Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Чекунов Иван Козмин

Мать ребёнка: Чекунова (Поздышеаа) Татьяна Никифорова

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Чекунов Максим Козмин

Мать ребёнка: Чекунова (Поздышеаа) Татьяна Никифорова

Смерть
03.01.1786

Мы используем куки для улучшения работы сайта.