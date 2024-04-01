Чекунова (Баталова) Февронья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: Баталов Григорий
Рождение ребёнка
Около 1769
Рождение ребёнка
21.07.1771
Сын: Чекунов Семен
Отец ребёнка: Чекунов Гаврила Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Козмин
Рождение ребёнка
Около 1777
Рождение ребёнка
Около 1780
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно