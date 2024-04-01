Чекунова (Баталова) Февронья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекунова (Баталова) Февронья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: Баталов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Настасья Гаврилова

Отец ребёнка: Чекунов Гаврила Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Козмин

Рождение ребёнка
21.07.1771

Сын: Чекунов Семен

Отец ребёнка: Чекунов Гаврила Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Козмин

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Чекунов Никифор Гаврилов

Отец ребёнка: Чекунов Гаврила Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Козмин

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Параскева Гаврилова

Отец ребёнка: Чекунов Гаврила Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Козмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекунов Гаврила Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Козмин

Смерть
Неизвестно
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