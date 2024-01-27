Малашихина (Бабышева) Ефимья Афимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малашихина (Бабышева) Ефимья Афимия Ивановна

Место рождения

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка

Дата рождения

1865

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Бабышев (алексанов) Иван Исаевич Ii

Мать: Бабышева Евдокия

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMV-F73S-C?i=791&cat=684853
Рождение ребёнка
1882

Сын: Малашихин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Малашихин Василий Федорович

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMV-F73S-C?i=791&cat=684853
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Семенищева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Малашихин Василий Федорович

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMV-F73S-C?i=791&cat=684853
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Авдотья Васильевна

Отец ребёнка: Малашихин Василий Федорович

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMV-F73S-C?i=791&cat=684853
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Аришина Агафья Проверить Родителей Васильевна

Отец ребёнка: Малашихин Василий Федорович

Россия
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Астахова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Малашихин Василий Федорович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Малашихин Федор Васильевич

Отец ребёнка: Малашихин Василий Федорович

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1896

Сын: Малашихин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Малашихин Василий Федорович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Малашихин (malashikhin) Михаил Васильевич (Mikhail Vasilyevich)

Отец ребёнка: Малашихин Василий Федорович

Село Красное, Красносельский район, Армения
Рождение ребёнка
До 1906

Сын: Малашихин Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Малашихин Василий Федорович

Село Красное, Красносельский район, Армения
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малашихин Василий Федорович

Смерть
1936
Красносельск, Армения
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