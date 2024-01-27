Малашихина (Бабышева) Ефимья Афимия Ивановна
Место рожденияРоссийская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Дата рождения1865
Дата смерти1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMV-F73S-C?i=791&cat=684853
Рождение ребёнка
1882
Сын: Малашихин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Малашихин Василий Федорович
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMV-F73S-C?i=791&cat=684853
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Семенищева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Малашихин Василий Федорович
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMV-F73S-C?i=791&cat=684853
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Авдотья Васильевна
Отец ребёнка: Малашихин Василий Федорович
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMV-F73S-C?i=791&cat=684853
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Аришина Агафья Проверить Родителей Васильевна
Отец ребёнка: Малашихин Василий Федорович
Россия
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Астахова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Малашихин Василий Федорович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Малашихин Федор Васильевич
Отец ребёнка: Малашихин Василий Федорович
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1896
Сын: Малашихин Иван Васильевич
Отец ребёнка: Малашихин Василий Федорович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Малашихин (malashikhin) Михаил Васильевич (Mikhail Vasilyevich)
Отец ребёнка: Малашихин Василий Федорович
Село Красное, Красносельский район, Армения
Рождение ребёнка
До 1906
Сын: Малашихин Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Малашихин Василий Федорович
Село Красное, Красносельский район, Армения
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1936
Красносельск, Армения