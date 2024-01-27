Аришина (Малашихина) Агафья Проверить Родителей Васильевна
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1887
Дата смерти1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Россия
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Аришин Arishen Григорий Федорович
Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Богданова Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Аришин Arishen Григорий Федорович
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Аришин Arishen Григорий Федорович
Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Каныгина Мария Ивановна
Отец ребёнка: 1-Й Муж
Рождение ребёнка
1924
Сын: Аришин Arishen Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Аришин Arishen Григорий Федорович
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1927
Сын: Аришин Arishen Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Аришин Arishen Григорий Федорович
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: 1-Й Муж
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1971
Ростовская область, Целинский район, поселок Селим.