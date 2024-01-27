Аришина (Малашихина) Агафья Проверить Родителей Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аришина (Малашихина) Агафья Проверить Родителей Васильевна

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Малашихин Василий Федорович

Мать: Малашихина Ефимья Афимия Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Аришин Arishen Григорий Федорович

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Богданова Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Аришин Arishen Григорий Федорович

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Аришин Arishen Григорий Федорович

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Каныгина Мария Ивановна

Отец ребёнка: 1-Й Муж

Рождение ребёнка
1924

Сын: Аришин Arishen Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Аришин Arishen Григорий Федорович

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1927

Сын: Аришин Arishen Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Аришин Arishen Григорий Федорович

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: 1-Й Муж

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аришин Arishen Григорий Федорович

Смерть
1971
Ростовская область, Целинский район, поселок Селим.
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