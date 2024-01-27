Аришин Arishen Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аришин Arishen Иван Григорьевич

Место рождения

Russia Карская обл., с.Ново-Селим

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

Около 1887 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Аришин Arishen Григорий Федорович

Мать: Аришина Агафья Проверить Родителей Васильевна

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аришина Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аришина Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аришина Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аришина Анна Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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