Аришин Arishen Иван Григорьевич
Место рожденияRussia Карская обл., с.Ново-Селим
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
1961
Смерть
Неизвестно