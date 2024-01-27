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Малашихин Федор Васильевич

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Место рождения

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка

Дата рождения

1893

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Малашихин Василий Федорович

Мать: Малашихина Ефимья Афимия Ивановна

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Ранение
20.10.1914
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Место жительства
1914
Екатеринодар (Краснодар) Перед Первой мировой Екатеринодарская губерния, Кубанская область
Место жительства
Около 1914
Екатеринодар (Краснодар)
Рождение ребёнка
12.10.1928

Сын: Малашихин Федор Федорович

Мать ребёнка: Просковья Яковлевна

Россия, Красносельск, Армянская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Просковья Яковлевна

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