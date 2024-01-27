Малашихин Федор Васильевич
Место рожденияРоссийская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Дата рождения1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Ранение
20.10.1914
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Место жительства
1914
Екатеринодар (Краснодар) Перед Первой мировой Екатеринодарская губерния, Кубанская область
Место жительства
Около 1914
Екатеринодар (Краснодар)
Рождение ребёнка
12.10.1928
Сын: Малашихин Федор Федорович
Мать ребёнка: Просковья Яковлевна
Россия, Красносельск, Армянская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Просковья Яковлевна