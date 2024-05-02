Фесак Алексий Феодотов
Место рождения
Дата рождения1872 ст.
Дата смерти03.07.1907 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.
Отец: Фесак Феодот
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1899 ст.
Жених запасный солдат 27 лет Невеста 21 год оба первым браком
Рождение ребёнка
21.11.1901 ст.
Мать ребёнка: Фесак (Марус) Ксения Иоаннова
Рождение ребёнка
04.02.1904 ст.
Сын: Фесак Сидор (Исидор) Алексеевич
Мать ребёнка: Фесак (Марус) Ксения Иоаннова
Восприемники местечка Сребного Петр Алексеев Вада Акилина Авксентиева Вада
Рождение ребёнка
22.08.1906 ст.
Сын: Фесак Петр Алексиев
Мать ребёнка: Фесак (Марус) Ксения Иоаннова
Смерть
03.07.1907 ст.
Умер в 35 лет от заворота кишок