Фесак (Марус) Ксения Иоаннова
Место рождения
Дата рождения1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.
Отец: Марус Иоанн
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1899 ст.
Жених запасный солдат 27 лет Невеста 21 год оба первым браком
Рождение ребёнка
21.11.1901 ст.
Отец ребёнка: Фесак Алексий Феодотов
Рождение ребёнка
04.02.1904 ст.
Сын: Фесак Сидор (Исидор) Алексеевич
Отец ребёнка: Фесак Алексий Феодотов
Восприемники местечка Сребного Петр Алексеев Вада Акилина Авксентиева Вада
Рождение ребёнка
22.08.1906 ст.
Сын: Фесак Петр Алексиев
Отец ребёнка: Фесак Алексий Феодотов
Смерть
Неизвестно