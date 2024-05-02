Фесак (Марус) Ксения Иоаннова 1878 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Фесак (Марус) Ксения Иоаннова

Место рождения

Сребное, Чернігівська область

Дата рождения

1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.

Отец: Марус Иоанн

Мать: не указана

Сребное, Чернігівська область
Бракосочетание
31.10.1899 ст.

Муж: Фесак Алексий Феодотов

Сребное, Чернігівська область
Жених запасный солдат 27 лет Невеста 21 год оба первым браком
Рождение ребёнка
21.11.1901 ст.

Сын: Фесак Александр Алексиев

Отец ребёнка: Фесак Алексий Феодотов

Сребное, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.02.1904 ст.

Сын: Фесак Сидор (Исидор) Алексеевич

Отец ребёнка: Фесак Алексий Феодотов

Сребное, Чернігівська область
Восприемники местечка Сребного Петр Алексеев Вада Акилина Авксентиева Вада
Рождение ребёнка
22.08.1906 ст.

Сын: Фесак Петр Алексиев

Отец ребёнка: Фесак Алексий Феодотов

Сребное, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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