Якимуш (Колб) Екатерина Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шпаковская Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Якимуш Владимир Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якимуш Степан Владимирович
Отец ребёнка: Якимуш Владимир Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лемешевская Анна Владимировна
Отец ребёнка: Якимуш Владимир Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно