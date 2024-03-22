Якимуш (Колб) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимуш (Колб) Екатерина Григорьевна

Место рождения

Тупчицы, Пинский район, Брестская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тупчицы, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шпаковская Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Якимуш Владимир Павлович

Тупчицы, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якимуш Степан Владимирович

Отец ребёнка: Якимуш Владимир Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лемешевская Анна Владимировна

Отец ребёнка: Якимуш Владимир Павлович

Тупчицы, Пинский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якимуш Владимир Павлович

Смерть
Неизвестно
Тупчицы, Пинский район, Брестская область
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