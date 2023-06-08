Серебряноглазый Аксель
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Серебряноглазый Флавус
Мать: Серебряноглазый Аелия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксельман Элиас
Мать ребёнка: Серебряноглазый Кеиритас
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксельман Эмилий
Мать ребёнка: Серебряноглазый Кеиритас
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксельман Эларий
Мать ребёнка: Серебряноглазый Кеиритас
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серебряноглазый Кеиритас
Смерть
Неизвестно