Серебряноглазый Аксель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебряноглазый Аксель

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Серебряноглазый Флавус

Мать: Серебряноглазый Аелия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксельман Элиас

Мать ребёнка: Серебряноглазый Кеиритас

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксельман Эмилий

Мать ребёнка: Серебряноглазый Кеиритас

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксельман Эларий

Мать ребёнка: Серебряноглазый Кеиритас

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серебряноглазый Кеиритас

Смерть
Неизвестно

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