Серебряноглазый Кеиритас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебряноглазый Кеиритас

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксельман Элиас

Отец ребёнка: Серебряноглазый Аксель

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксельман Эмилий

Отец ребёнка: Серебряноглазый Аксель

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксельман Эларий

Отец ребёнка: Серебряноглазый Аксель

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебряноглазый Аксель

Смерть
Неизвестно