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Каспрук Лука Васильевич

Место рождения

Астрахань, Россия

Дата рождения

1900

Дата смерти

08.11.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Каспрук Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каспрук (Семененко) Лидия Константиновна

Рождение ребёнка
01.01.1933

Сын: Каспрук Борис Лукич

Мать ребёнка: Каспрук (Семененко) Лидия Константиновна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: (Каспрук) Вера Лукинична

Мать ребёнка: Каспрук (Семененко) Лидия Константиновна

Смерть
08.11.1974
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно

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