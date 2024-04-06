(Каспрук) Вера Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Каспрук) Вера Лукинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Каспрук Лука Васильевич

Мать: Каспрук (Семененко) Лидия Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1965

Дочь: (Любушкина) Елена

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1967

Сын: Любушкин Андрей

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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