Каспрук (Семененко) Лидия Константиновна
Место рожденияЛазо, Приморский край, Россия
Дата рождения05.04.1908
Дата смерти04.04.1995
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1908
Отец: Семененко Константин
Мать: Семененко Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1933
Сын: Каспрук Борис Лукич
Отец ребёнка: Каспрук Лука Васильевич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: (Каспрук) Вера Лукинична
Отец ребёнка: Каспрук Лука Васильевич
Смерть
04.04.1995
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно