Галактион Несторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галактион Несторович

Место рождения

Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1850

Пол

Мужской

Отец

Около 1824 г.р.

Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Нестор Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
11.04.1871

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.04.1872

Сын: Иван Галактионович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Работа или профессия
Неизвестно
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