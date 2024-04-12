Галактион Несторович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Нестор Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
11.04.1871
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.04.1872
Сын: Иван Галактионович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно