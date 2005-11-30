Стойчук (Никиенко) Вера Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стойчук (Никиенко) Вера Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1952

Дата смерти

30.11.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1952

Отец: Никиенко Григорий Денисович

Мать: Никиенко Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
15.05.1983

Дочь: Ткаченко Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Ткаченко Михаил

Рождение ребёнка
31.07.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ткаченко Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стойчук Владимр Валерьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стойчук Сергей Валерьевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
30.11.2005
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