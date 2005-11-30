Стойчук (Никиенко) Вера Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1952
Дата смерти30.11.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1952
Рождение ребёнка
15.05.1983
Дочь: Ткаченко Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Ткаченко Михаил
Рождение ребёнка
31.07.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ткаченко Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стойчук Владимр Валерьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стойчук Сергей Валерьевич
Смерть
30.11.2005