Ткаченко Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1983
Дочь: Ткаченко Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Стойчук Вера Григорьевна
Рождение ребёнка
31.07.1984
Сын: Ткаченко Константин Михайлович
Мать ребёнка: Стойчук Вера Григорьевна
Смерть
Неизвестно