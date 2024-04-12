Никиенко (Власенко) Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никиенко (Власенко) Мария Никифоровна

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Место рождения

Струженка, Суражский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

19.08.1920

Дата смерти

08.03.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1920

Отец: Власенко Никифор

Мать: не указана

Струженка, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
08.05.1942

Дочь: Ярмак Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Никиенко Григорий Денисович

Рождение ребёнка
15.01.1952

Дочь: Стойчук Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Никиенко Григорий Денисович

Смерть
08.03.1984
Ромны, Ромненский муниципальный район, Амурская область
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