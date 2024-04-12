Никиенко (Власенко) Мария Никифоровна
Место рождения
Дата рождения19.08.1920
Дата смерти08.03.1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1920
Отец: Власенко Никифор
Рождение ребёнка
08.05.1942
Дочь: Ярмак Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Никиенко Григорий Денисович
Рождение ребёнка
15.01.1952
Дочь: Стойчук Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Никиенко Григорий Денисович
Смерть
08.03.1984
Ромны, Ромненский муниципальный район, Амурская область