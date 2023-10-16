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Батраков Валерий Александрович

Место рождения

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1951

Дата смерти

2022

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Батраков Александр Тимофеевич

Мать: Надежда

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.09.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
2022

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