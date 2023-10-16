Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1951 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батраков Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Батраков Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
1951

Сын: Батраков Валерий Александрович

Отец ребёнка: Батраков Александр Тимофеевич

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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