Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Батраков Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1951
Сын: Батраков Валерий Александрович
Отец ребёнка: Батраков Александр Тимофеевич
Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно