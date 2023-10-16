Батраков Александр Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Батраков Тимофей Степанович
Мать: Мария Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Надежда
Рождение ребёнка
1951
Сын: Батраков Валерий Александрович
Мать ребёнка: Надежда
Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно