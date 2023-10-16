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Батраков Александр Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1951 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Батраков Тимофей Степанович

Мать: Мария Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надежда

Рождение ребёнка
1951

Сын: Батраков Валерий Александрович

Мать ребёнка: Надежда

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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