Иванова-Стукова Елизавета Васильевна
Место рождения
Дата рождения28.08.1886 ст.
Дата смерти07.06.1961
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Стуков Василий Фёдорович
Мать: не указана
Дочь: Иванова Мария 1 Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван михайлович
Сын: Иванов Константин Иванович
Отец ребёнка: Иванов Иван михайлович
Дочь: Иванова Мария 2 Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван михайлович
Дочь: Ронина - Иванова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван михайлович
Дочь: Вильдяева - Иванова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван михайлович
Дочь: Иванова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван михайлович
Дочь: Иванова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван михайлович
Отец ребёнка: Иванов Иван михайлович
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Иван михайлович
Дочь: Белобородова -Иванова Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван михайлович
Отец ребёнка: Иванов Иван михайлович