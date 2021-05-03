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Иванова-Стукова Елизавета Васильевна

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

28.08.1886 ст.

Дата смерти

07.06.1961

Пол

Женский

Добавил:

гб
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1886 ст.

Отец: Стуков Василий Фёдорович

Мать: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
13.02.1905

Муж: Иванов Иван михайлович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
венчание
Рождение ребёнка
15.01.1906 ст.

Дочь: Иванова Мария 1 Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван михайлович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.07.1907 ст.

Сын: Иванов Константин Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван михайлович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.04.1909 ст.

Дочь: Иванова Мария 2 Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван михайлович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.07.1910 ст.

Дочь: Ронина - Иванова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван михайлович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
20.02.1912 ст.

Дочь: Вильдяева - Иванова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван михайлович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.01.1914 ст.

Дочь: Иванова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван михайлович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.01.1914 ст.

Дочь: Иванова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван михайлович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.11.1915 ст.

Отец ребёнка: Иванов Иван михайлович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.02.1917 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Иван михайлович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.08.1919

Дочь: Белобородова -Иванова Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван михайлович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
04.10.1923

Сын: Иванов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван михайлович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
07.06.1961
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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