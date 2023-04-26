Максакова (Сычева) Евдокия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максакова (Сычева) Евдокия Гавриловна

Место рождения

Сырятино, Россия

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.07.1914

Муж: Максаков Фёдор Александрович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.04.1916

Сын: Максаков Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Максаков Фёдор Александрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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