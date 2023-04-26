Максакова (Сычева) Евдокия Гавриловна
Место рожденияСырятино, Россия
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.07.1914
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.04.1916
Отец ребёнка: Максаков Фёдор Александрович
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно