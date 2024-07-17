Малышов Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Малышов Иван Иванович
Мать: Малышова Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Малышова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Еркова (Малышова) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Малышова Евдокия Александровна
Бракосочетание
Около 1855
Рождение ребёнка
1857
Сын: Малышов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Малышова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Малышов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Малышова Евдокия Александровна
Смерть
Неизвестно