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Малышов Дмитрий Иванович

Место рождения

Побоище, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Малышов Иван Иванович

Мать: Малышова Ирина Федоровна

Побоище, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1850

Сын: Малышев Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Малышова Евдокия Александровна

Побоище, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Еркова (Малышова) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Малышова Евдокия Александровна

Побоище, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1855

Жена: Малышова Евдокия Александровна

Побоище, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1857

Сын: Малышов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Малышова Евдокия Александровна

Побоище, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1859

Сын: Малышов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Малышова Евдокия Александровна

Побоище, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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