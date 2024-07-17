Малышова Евдокия Александровна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Малышов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Еркова (Малышова) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Малышов Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Около 1855
Рождение ребёнка
1857
Сын: Малышов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Малышов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Малышов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Малышов Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно