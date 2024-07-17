Малышова Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышова Евдокия Александровна

Место рождения

Побоище, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Побоище, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1850

Сын: Малышев Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Малышов Дмитрий Иванович

Побоище, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Еркова (Малышова) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Малышов Дмитрий Иванович

Побоище, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1855

Муж: Малышов Дмитрий Иванович

Побоище, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1857

Сын: Малышов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Малышов Дмитрий Иванович

Побоище, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1859

Сын: Малышов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Малышов Дмитрий Иванович

Побоище, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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