Бахтина (Каратаева) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1908
Witnesses:Степан Павлович Бахтин, с. Ояша Николай Митюков\; с. Ояша Владимир Евсигнеевич Бахтин и д. Каменской Андрей Павлович Бахтин.
Рождение ребёнка
12.10.1909
Отец ребёнка: Бахтин Василий Васильевич
Восприемники: Степан Павлович Бахтин и крестьянская девица Александра Васильевна Бахтина.
Смерть
Неизвестно