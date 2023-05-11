Бахтин Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1889
Отец: Бахтин Василий
Мать: ?
Бракосочетание
09.11.1908
Witnesses:Степан Павлович Бахтин, с. Ояша Николай Митюков\; с. Ояша Владимир Евсигнеевич Бахтин и д. Каменской Андрей Павлович Бахтин.
Рождение ребёнка
12.10.1909
Мать ребёнка: Бахтина (Каратаева) Александра Васильевна
Восприемники: Степан Павлович Бахтин и крестьянская девица Александра Васильевна Бахтина.
Смерть
Неизвестно