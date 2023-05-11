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Бахтин Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Бахтин Василий

Мать: ?

Бракосочетание
09.11.1908

Жена: Бахтина (Каратаева) Александра Васильевна

Камень, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Witnesses:Степан Павлович Бахтин, с. Ояша Николай Митюков\; с. Ояша Владимир Евсигнеевич Бахтин и д. Каменской Андрей Павлович Бахтин.
Рождение ребёнка
12.10.1909

Сын: Бахтин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Бахтина (Каратаева) Александра Васильевна

Камень, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: Степан Павлович Бахтин и крестьянская девица Александра Васильевна Бахтина.
Смерть
Неизвестно

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