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Бахтин Андрей Васильевич

Место рождения

Камень, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

12.10.1909

Дата смерти

11.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1909

Отец: Бахтин Василий Васильевич

Мать: Бахтина Александра Васильевна

Камень, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: Степан Павлович Бахтин и крестьянская девица Александра Васильевна Бахтина.
Бракосочетание
До 1940

Жена: Юркина Мария Николаевна

Место жительства
Около 1940
Рабочая 77, кв 3
Военная служба
24.07.1941
Центральным РВК г. Новосибирска
Пропал без вести (военное)
?.10.1941
пропал без вести
Военная служба
?.10.1941
пропал без вести
Попал в плен (военное)
С 1941 по 11.03.1942
Лагерь: шталаг 342 Лагерный номер: 3733
Смерть
11.03.1942
Ошмяны
Причина смерти: в плену
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