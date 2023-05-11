Бахтин Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рождения12.10.1909
Дата смерти11.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1909
Восприемники: Степан Павлович Бахтин и крестьянская девица Александра Васильевна Бахтина.
Бракосочетание
До 1940
Жена: Юркина Мария Николаевна
Место жительства
Около 1940
Рабочая 77, кв 3
Военная служба
24.07.1941
Центральным РВК г. Новосибирска
Пропал без вести (военное)
?.10.1941
пропал без вести
Военная служба
?.10.1941
пропал без вести
Попал в плен (военное)
С 1941 по 11.03.1942
Лагерь: шталаг 342 Лагерный номер: 3733
Смерть
11.03.1942
Ошмяны
Причина смерти: в плену