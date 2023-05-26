Савина Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Степан Саввич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савин Георгий (Егор) Степанович

Отец ребёнка: Савин Степан Саввич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савин Михаил Степанович

Отец ребёнка: Савин Степан Саввич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савин Павел Степанович

Отец ребёнка: Савин Степан Саввич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Савин Николай Степанович

Отец ребёнка: Савин Степан Саввич

Смерть
Неизвестно

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