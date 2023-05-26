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Савин Павел Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савин Степан Саввич

Мать: Савина Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савина Парасковья Леонидовна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Савин Олег Павлович

Мать ребёнка: Савина Парасковья Леонидовна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Савина Ольга Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Савина Мария Павловна

Мать ребёнка: Савина Парасковья Леонидовна

Смерть
Неизвестно

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