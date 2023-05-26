Савин Павел Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савин Степан Саввич
Мать: Савина Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Сын: Савин Олег Павлович
Мать ребёнка: Савина Парасковья Леонидовна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Савина Ольга Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Савина Мария Павловна
Мать ребёнка: Савина Парасковья Леонидовна
Смерть
Неизвестно