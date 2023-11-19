Савин Степан Саввич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савин Савва Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савина Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савин Георгий (Егор) Степанович
Мать ребёнка: Савина Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Савина Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Савина Ефросинья
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Савина Ефросинья
Смерть
Неизвестно