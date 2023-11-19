Савин Степан Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавин Степан Саввич

Савин Степан Саввич

Место рождения

Большая Палшема, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савин Савва Васильевич

Мать: Савина Параскева Андреевна

Большая Палшема, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савина Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савин Георгий (Егор) Степанович

Мать ребёнка: Савина Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савин Михаил Степанович

Мать ребёнка: Савина Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савин Павел Степанович

Мать ребёнка: Савина Ефросинья

Рождение ребёнка
1898

Сын: Савин Николай Степанович

Мать ребёнка: Савина Ефросинья

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.