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Мать

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АБ
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Аникий Лаврентиев

Мать ребёнка: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Исидор Лаврентиев

Мать ребёнка: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Ксения Лаврентиева

Мать ребёнка: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1775

Сын: Михей (Михайла) Лаврентиев

Мать ребёнка: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
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