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Ксения Лаврентиева

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1771

Дата смерти

18.12.1802

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: ?

Мать: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.12.1802
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
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