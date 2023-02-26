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Михей (Михайла) Лаврентиев

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: ?

Мать: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Анастасия Михеева

Мать ребёнка: Дария Парфенова

Рождение ребёнка
04.12.1794

Сын: Иван Михеев

Мать ребёнка: Дария Парфенова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.05.1798

Сын: Исидор Михеев

Мать ребёнка: Дария Парфенова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.04.1800

Дочь: Александра Михеева

Мать ребёнка: Дария Парфенова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1806

Дочь: Стефанида Михайлова

Мать ребёнка: Дария Парфенова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1808

Дочь: Агрипина Михеева

Мать ребёнка: Дария Парфенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дария Парфенова

Смерть
Неизвестно
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