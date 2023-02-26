Дария Парфенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дария Парфенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Анастасия Михеева

Отец ребёнка: Михей (Михайла) Лаврентиев

Рождение ребёнка
04.12.1794

Сын: Иван Михеев

Отец ребёнка: Михей (Михайла) Лаврентиев

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.05.1798

Сын: Исидор Михеев

Отец ребёнка: Михей (Михайла) Лаврентиев

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.04.1800

Дочь: Александра Михеева

Отец ребёнка: Михей (Михайла) Лаврентиев

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1806

Дочь: Стефанида Михайлова

Отец ребёнка: Михей (Михайла) Лаврентиев

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1808

Дочь: Агрипина Михеева

Отец ребёнка: Михей (Михайла) Лаврентиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михей (Михайла) Лаврентиев

Смерть
Неизвестно
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