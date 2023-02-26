Дария Парфенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Анастасия Михеева
Отец ребёнка: Михей (Михайла) Лаврентиев
Рождение ребёнка
04.12.1794
Сын: Иван Михеев
Отец ребёнка: Михей (Михайла) Лаврентиев
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.05.1798
Сын: Исидор Михеев
Отец ребёнка: Михей (Михайла) Лаврентиев
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.04.1800
Дочь: Александра Михеева
Отец ребёнка: Михей (Михайла) Лаврентиев
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1806
Дочь: Стефанида Михайлова
Отец ребёнка: Михей (Михайла) Лаврентиев
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1808
Дочь: Агрипина Михеева
Отец ребёнка: Михей (Михайла) Лаврентиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно