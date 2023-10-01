Дарья ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья ?

Дарья ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1919

Сын: Кощеев Иван Федорович

Отец ребёнка: Кощеев Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кощеева Клавдия

Отец ребёнка: Кощеев Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кощеева Лидия

Отец ребёнка: Кощеев Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кощеев Геннадий Федорович

Отец ребёнка: Кощеев Федор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Федор Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close