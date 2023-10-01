Дарья ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.12.1919
Отец ребёнка: Кощеев Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кощеева Клавдия
Отец ребёнка: Кощеев Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кощеева Лидия
Отец ребёнка: Кощеев Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кощеев Геннадий Федорович
Отец ребёнка: Кощеев Федор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно