Sjomik (Hyppönen) Olga — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sjomik (Hyppönen) Olga

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

27.09.2017

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

Около 1888 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

EE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Hyppönen Juha Tuomaanpoika (Иван Фомич)

Мать: Hyppönen (Reponen) Katri Antintytär

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Semik Андрей

Рождение ребёнка
Около 1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Semik Андрей

Смерть
27.09.2017

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