Sjomik (Hyppönen) Olga
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти27.09.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Semik Андрей
Рождение ребёнка
Около 1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Semik Андрей
Смерть
27.09.2017