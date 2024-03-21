Semik Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиSemik Андрей

Semik Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

EE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Sjomik (Hyppönen) Olga

Рождение ребёнка
Около 1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Sjomik (Hyppönen) Olga

Смерть
Неизвестно

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