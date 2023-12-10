Фон Сен-Жюльен Фон И Цу Вальзее Иохан Альберт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Сен-Жюльен Фон И Цу Вальзее Иохан Альберт

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Место рождения

г. Брегенц, Форарльберг, Австро-Венгерская империя

Дата рождения

26.06.1889

Дата смерти

15.12.1936

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1889

Отец: Фон Сен-Жюльен Фон И Цу Вальзее Иоганн Клеменс Мария Франц Клеофас

Мать: Баттиани Де Немет-Уйвар Джорджина Мария Аглая Марта

г. Брегенц, Форарльберг, Австро-Венгерская империя
Бракосочетание
25.10.1924

Жена: Фон И Цу Эльтц Роза

Смерть
15.12.1936
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