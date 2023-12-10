Фон Сен-Жюльен Фон И Цу Вальзее Иохан Альберт
Место рожденияг. Брегенц, Форарльберг, Австро-Венгерская империя
Дата рождения26.06.1889
Дата смерти15.12.1936
ПолМужской
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
26.06.1889
Отец: Фон Сен-Жюльен Фон И Цу Вальзее Иоганн Клеменс Мария Франц Клеофас
г. Брегенц, Форарльберг, Австро-Венгерская империя
Бракосочетание
25.10.1924
Жена: Фон И Цу Эльтц Роза
Смерть
15.12.1936