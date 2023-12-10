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Фон И Цу Эльтц Роза

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Место рождения

Замок Пезенбах, Пезенбах, Верхняя Австрия, Австро-Венгерская империя

Дата рождения

20.02.1902

Дата смерти

18.07.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Замок Пезенбах, Пезенбах, Верхняя Австрия, Австро-Венгерская империя
Бракосочетание
25.10.1924

Муж: Фон Сен-Жюльен Фон И Цу Вальзее Иохан Альберт

Смерть
18.07.1977
община Вартенбург, Виттенберг, Кемберг, Саксония-Анхальт, Федеративная Республика Германия
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