Фон И Цу Эльтц Роза
Место рожденияЗамок Пезенбах, Пезенбах, Верхняя Австрия, Австро-Венгерская империя
Дата рождения20.02.1902
Дата смерти18.07.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1902
Замок Пезенбах, Пезенбах, Верхняя Австрия, Австро-Венгерская империя
Бракосочетание
25.10.1924
Смерть
18.07.1977
община Вартенбург, Виттенберг, Кемберг, Саксония-Анхальт, Федеративная Республика Германия