Фон Сен-Жюльен Фон И Цу Вальзее Иоганн Клеменс Мария Франц Клеофас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Сен-Жюльен Фон И Цу Вальзее Иоганн Клеменс Мария Франц Клеофас

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1845

Дата смерти

23.08.1908

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1888

Жена: Баттиани Де Немет-Уйвар Джорджина Мария Аглая Марта

Рождение ребёнка
26.06.1889

Сын: Фон Сен-Жюльен Фон И Цу Вальзее Иохан Альберт

Мать ребёнка: Баттиани Де Немет-Уйвар Джорджина Мария Аглая Марта

г. Брегенц, Форарльберг, Австро-Венгерская империя
Рождение ребёнка
06.12.1890

Дочь: Де Сен-Жюльен Элен Мария

Мать ребёнка: Баттиани Де Немет-Уйвар Джорджина Мария Аглая Марта

г. Брегенц, Форарльберг, Австро-Венгерская империя
Смерть
23.08.1908
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