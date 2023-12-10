Фон Сен-Жюльен Фон И Цу Вальзее Иоганн Клеменс Мария Франц Клеофас
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1845
Дата смерти23.08.1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.01.1888
Рождение ребёнка
26.06.1889
Сын: Фон Сен-Жюльен Фон И Цу Вальзее Иохан Альберт
Мать ребёнка: Баттиани Де Немет-Уйвар Джорджина Мария Аглая Марта
г. Брегенц, Форарльберг, Австро-Венгерская империя
Рождение ребёнка
06.12.1890
Дочь: Де Сен-Жюльен Элен Мария
Мать ребёнка: Баттиани Де Немет-Уйвар Джорджина Мария Аглая Марта
г. Брегенц, Форарльберг, Австро-Венгерская империя
Смерть
23.08.1908