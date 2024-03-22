Мальцева (Едутова) Татьяна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева (Едутова) Татьяна Егоровна

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Место рождения

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

24.11.1970

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1970

Отец: Едутов Егор Никифорович

Мать: Едутова Нина

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.07.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
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