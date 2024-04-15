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Бугаец Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1828 и 1831

Дата смерти

26.08.1884 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1828 и 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
21.01.1864 ст.
Хотень, Сумська область
Ксения Касьяновна Пархоменко
Рождение ребёнка
10.10.1864 ст.

Дочь: Кибикова Параскева Игнатьевна

Отец ребёнка: Бугаец Игнат Петрович

Кровное, Сумська область
Восприемник
28.06.1867 ст.
Хотень, Сумська область
Давид Касьянович Пархоменко
Восприемник
19.11.1867 ст.
Хотень, Сумська область
Мария Филипповна (Пархоменко) Демяненко
Восприемник
26.11.1867 ст.
Хотень, Сумська область
Яков Филиппович Пархоменко
Рождение ребёнка
31.12.1868 ст.

Дочь: Святышенко Агафья Игнатьевна

Отец ребёнка: Бугаец Игнат Петрович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G99C?i=167&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бугаец Игнат Петрович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
26.08.1884 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от катарра желудка
Похороны
28.08.1884 ст.
на отведенном кладбище
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