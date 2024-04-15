Бугаец Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1828 и 1831
Дата смерти26.08.1884 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
21.01.1864 ст.
Ксения Касьяновна Пархоменко
Рождение ребёнка
10.10.1864 ст.
Дочь: Кибикова Параскева Игнатьевна
Отец ребёнка: Бугаец Игнат Петрович
Восприемник
28.06.1867 ст.
Давид Касьянович Пархоменко
Восприемник
19.11.1867 ст.
Мария Филипповна (Пархоменко) Демяненко
Восприемник
26.11.1867 ст.
Яков Филиппович Пархоменко
Рождение ребёнка
31.12.1868 ст.
Дочь: Святышенко Агафья Игнатьевна
Отец ребёнка: Бугаец Игнат Петрович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G99C?i=167&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.08.1884 ст.
Причина смерти: от катарра желудка
Похороны
28.08.1884 ст.
на отведенном кладбище