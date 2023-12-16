(Бугаец) Параскева Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бугаец) Параскева Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
07.12.1882 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Даниил Павлович Бугаец
Восприемник
30.09.1884 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Григорий Тимофеевич Пархоменко
Восприемник
28.02.1885 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Василий Фомич Гончаренко
Смерть
Неизвестно
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