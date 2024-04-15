Святышенко (Бугаец) Агафья Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения31.12.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1868 ст.
Отец: Бугаец Игнат Петрович
Мать: Бугаец Евдокия Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G99C?i=167&cc=3511744
Крещение
01.01.1869 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
21.03.1885 ст.
Яков Петрович Бугаец
Восприемник
10.11.1887 ст.
Анастасия Петровна Бугаец
Бракосочетание
07.02.1888 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно