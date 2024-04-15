Святышенко (Бугаец) Агафья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Святышенко (Бугаец) Агафья Игнатьевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

31.12.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1832 г.р.

Мать

Между 1828 и 1831 г.р.

Муж

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1868 ст.

Отец: Бугаец Игнат Петрович

Мать: Бугаец Евдокия Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G99C?i=167&cc=3511744
Крещение
01.01.1869 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
21.03.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Яков Петрович Бугаец
Восприемник
10.11.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Анастасия Петровна Бугаец
Бракосочетание
07.02.1888 ст.

Муж: Святышенко Федот Максимович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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